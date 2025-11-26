Відновлення житла в Тернополі: 10 сімей вже проживають у тимчасовому житлі

У Тернополі продовжується робота над відновленням житла для постраждалих від нещодавніх обстрілів. Станом на сьогодні, 10 сімей вже проживають у наданому тимчасовому житлі, а загалом 59 родин отримають фінансову допомогу на оренду житла, що складає 15 тисяч гривень щомісяця до отримання компенсації від держави або до завершення ремонтних робіт.

Державні компенсації та обстеження квартир

Комісія продовжує обстеження квартир для оформлення компенсацій. На сьогодні вже обстежено 266 квартир, а також визначено, що потрібно встановити ще понад тисячу вікон, які будуть придбані за кошти міського бюджету. За останній час було встановлено 90 нових вікон, а загалом вже встановлено 260.

Допомога родинам та відновлення житла

Для 59 родин, серед яких 24 нових, продовжується виплата фінансової допомоги для оренди житла. Кожна родина отримує по 15 тисяч гривень щомісяця, доки не буде оформлено відповідну компенсацію або завершено ремонтні роботи.

Проекти відновлення вікон для шкіл

Окрім відновлення житлових приміщень, у Тернополі також ведеться робота над відновленням вікон у навчальних закладах. Для ТЗОШ №26 вже розроблена проектно-кошторисна документація на виготовлення вікон, що також є частиною загальної програми відновлення інфраструктури міста.

Документи та відновлення права власності

Що стосується документів, то Управління держреєстрації вже прийняло 7 нових звернень, загалом 55 звернень щодо відновлення права власності на пошкоджене майно. Міграційна служба також прийняла 5 звернень, загалом 8, щодо відновлення втрачених документів.

Робота штабу

До штабу у школі №27 звернулося 34 людини. З них 15 осіб реєстрували свої звернення, 11 осіб звернулися за психологічною допомогою, а 8 осіб – щодо пошкодженого майна. У подальшому штаб продовжить працювати над встановленням вікон та обстеженням квартир.

Контакти для звернень

Гарячі лінії, на які можна звертатися для отримання консультацій та допомоги:

• 1580

• 0800 303 522

• +38 067 447 29 19

Місто продовжує працювати над відновленням та підтримкою постраждалих тернополян, і планує вжити додаткові заходи для надання допомоги та відшкодування збитків.