Глава УГКЦ та Папський Нунцій помолилися за загиблих тернополян та відвідали місця обстрілів

Сьогодні в Тернополі відбулася важлива зустріч духовних лідерів з місцевими мешканцями, постраждалими внаслідок російських обстрілів. Глава Української Греко-Католицької Церкви (УГКЦ), Блаженніший Святослав Шевчук, разом із Апостольським Нунцієм в Україні, архиєпископом Вісвальдасом Кулбокасом, а також єпископами УГКЦ та Римсько-Католицької Церкви (РКЦ) відвідали будинки по вулицях Стуса та 15 Квітня, де зранку 19 листопада було пошкоджено житлові будівлі через обстріли. Про це повідомили у пресслужбі Тернопільсько-Зборівської архиєпархії.

У ході візиту, духовенство відслужило заупокійну Панахиду за загиблими внаслідок обстрілу та помолилося за швидке відновлення постраждалих. Владики поспілкувалися з мешканцями, висловили свою підтримку і співчуття та запевнили, що вся Церква єднається у молитвах за тих, хто постраждав від війни.

«Ми тут, щоб підтримати вас у ці тяжкі часи, щоб ви відчували, що не самі. Церква молиться за вас, і вся Україна з вами», – зазначив Блаженніший Святослав, звертаючись до місцевих жителів.