На вулиці 15 Квітня водій збив пенсіонерку: причини аварії з’ясовують слідчі поліції

Із забоями та іншими тілесними ушкодженнями до лікарні бригада екстреної медичної допомоги доправила тернополянку. 77-річна жінка травми отримала в результаті дорожньо-транспортної пригоди. 

Аварія трапилася 25 листопада близько 15:40 на вулиці 15 Квітня. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Тернопільського райуправління поліції. 

У ході перевірки стало відомо, що водій автомобіля Opel Zafira, рухаючись заднім ходом у дворі одного з будинків, допустив наїзд на пішохода. Потерпілу доправили до лікарні. У водія взяла зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Триває перевірка.  

