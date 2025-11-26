На вулиці 15 Квітня водій збив пенсіонерку: причини аварії з’ясовують слідчі поліції

Із забоями та іншими тілесними ушкодженнями до лікарні бригада екстреної медичної допомоги доправила тернополянку. 77-річна жінка травми отримала в результаті дорожньо-транспортної пригоди.



Аварія трапилася 25 листопада близько 15:40 на вулиці 15 Квітня. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Тернопільського райуправління поліції.



У ході перевірки стало відомо, що водій автомобіля Opel Zafira, рухаючись заднім ходом у дворі одного з будинків, допустив наїзд на пішохода. Потерпілу доправили до лікарні. У водія взяла зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.



Триває перевірка.

