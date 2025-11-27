У Тернополі помер студент, який випав з вікна гуртожитку

Слідчі Тернопільського райуправління поліції з’ясовують обставини, що призвели до смерті 18-річного студента, який випав з вікна гуртожитку. Інцидент стався в ніч з 19 на 20 листопада, а 26 листопада лікарі повідомили поліцію про смерть молодого чоловіка.

За попередніми даними, студент, житель Хмельницької області, отримав важкі тілесні ушкодження після падіння з третього поверху гуртожитку. Його терміново доставили до лікарні, де медики майже тиждень боролися за його життя, але врятувати хлопця не вдалося.

На даний момент слідчі розглядають версію нещасного випадку та відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з приміткою “нещасний випадок”. Триває розслідування.

Поліція проводить перевірку для встановлення всіх обставин трагедії та можливих причин, що призвели до падіння студента. Всі деталі будуть з’ясовані в ході слідства.