Кременецька громада втратила двох Героїв: захисники Віктор Кощук та Віталій Бик загинули на фронті
В Кременецьку громаду надійшло дві трагічні звістки про те, що 24 листопада під час виконання бойового завдання загинув поблизу н.п. Каленики, Краматорського району, Донецької області, військовослужбовець, житель міста Кременець, кулеметник гірсько-штурмового відділення гірсько-штурмового взводу гірсько-штурмової роти військової частини А****, солдат КОЩУК Віктор Миколайович, 1973 року народження, повідомляє міський голова Андрій Смаглюк.
21 листопада під час виконання бойового завдання загинув в районі н.п. Покровськ, Покровського району, Донецької області, військовослужбовець, житель с. Іванківці, Катеринівського старостинського округу, стрілець-снайпер механізованого відділення механізованого взводу роти позначення дій противника військової частини А****, солдат БИК Віталій Олексійович, 1978 року народження.
Висловлюємо співчуття рідним, близьким та усім хто знав Героя Віктора та Героя Віталія!