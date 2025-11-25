Кременецька громада втратила двох Героїв: захисники Віктор Кощук та Віталій Бик загинули на фронті

В Кременецьку громаду надійшло дві трагічні звістки про те, що 24 листопада під час виконання бойового завдання загинув поблизу н.п. Каленики, Краматорського району, Донецької області, військовослужбовець, житель міста Кременець, кулеметник гірсько-штурмового відділення гірсько-штурмового взводу гірсько-штурмової роти військової частини А****, солдат КОЩУК Віктор Миколайович, 1973 року народження, повідомляє міський голова Андрій Смаглюк.