Пройшов пекло важких боїв, – Тернопільщина втратила захисника Василя Рижука

Шумська громада повідомляє про смерть ветерана, учасника бойових дій – Рижука Василя Дмитровича, 1976 року народження.



Народився та виріс Василь у селі Рохманів. Після закінчення школи працював у місцевій пекарні, їздив за кордон на заробітки. Був товариським, мав багато друзів.



Захищав рідну землю в танкових військах. Разом з побратимами пройшов пекло важких боїв на сході України. Мужньо виконував усі бойові завдання.



Отримав важке поранення, довго лікувався, проходив реабілітацію та звільнився з військової служби на підставі висновку військово-лікарської комісії про непридатність до неї.



Проживав з мамою, допомагав по господарстві і нікому не відмовляв у допомозі. Але відновитись після травм уже не вистачило сил. Його серце зупинилось 25 листопада 2025 року.

Чин поховання завтра 26.11.2025 в селі Рохманів о 10 годині.



Вічна пам’ять, щирі співчуття рідним, друзям та близьким Василя…

Поділіться:









