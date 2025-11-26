Бізнес Тернопільщини зменшив свій податковий борг на понад 61 млн гривень

За десять місяців цього року юридичні особи Тернопільщини продемонстрували стійку позитивну динаміку у скороченні податкового боргу. Загалом 533 підприємства, які мали заборгованість на початок року, сплатили до бюджету понад 61 млн грн. При цьому 414 суб’єктів господарювання повністю розрахувалися зі своїми податковими зобов’язаннями, забезпечивши майже 54 млн грн надходжень.

Лише у жовтні бізнес регіону зменшив податковий борг більш ніж на 20 млн гривень. Більшість платників, що мали заборгованість на початок місяця, повністю її погасили.

Суттєву роль у зменшенні боргу відіграє позовна робота. За десять місяців до суду подано 564 позови щодо стягнення заборгованості, у тому числі через вилучення готівкових та безготівкових коштів, а також майна боржників. Такі заходи забезпечують додаткові надходження до бюджетів, зокрема від продажу безхазяйного майна. З початку року від його реалізації вже отримано понад 620 тис. гривень.

Системна й постійна робота податкової служби області, зокрема у співпраці з органами місцевого самоврядування, спрямована як на погашення вже існуючого податкового боргу, так і на недопущення його виникнення. Водночас платники мають усвідомлювати, що виконання податкових зобов’язань – це їхня пряма зона відповідальності, адже саме через заборгованість бюджети всіх рівнів недоотримують необхідні кошти, які могли б бути спрямовані на розвиток громад і підтримку держави.