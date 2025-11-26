17:17 | 26.11.2025
ШАНА ГЕРОЯМ:

Тернопільщина втратила захисника Віталія Довгого

Борсуківська громада з смутком повідомляє про втрату.
25 листопада у лікарні помер наш земляк, військовий із села Чайчинці — Довгий Віталій Володимирович.

Він був мужнім і відданим захисником України.
У 2014 році став на захист держави та брав участь в Антитерористичній операції.
З початком повномасштабної війни продовжив службу — з 2022 по 2025 роки виконував бойові завдання на Запорізькому напрямку.

Громада пам’ятатиме Віталія як добру, щиру і сильну людину, яка залишалася вірною своєму обов’язку до останнього.


Панахида за покійним відбудеться сьогодні о 18:00 у рідному домі в селі Чайчинці.
Похорон — завтра о 10:00.

Щирі співчуття родині та близьким.
Вічна пам’ять

