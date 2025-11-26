Тернопільщина втратила захисника Віталія Довгого

Борсуківська громада з смутком повідомляє про втрату.

25 листопада у лікарні помер наш земляк, військовий із села Чайчинці — Довгий Віталій Володимирович.



Він був мужнім і відданим захисником України.

У 2014 році став на захист держави та брав участь в Антитерористичній операції.

З початком повномасштабної війни продовжив службу — з 2022 по 2025 роки виконував бойові завдання на Запорізькому напрямку.



Громада пам’ятатиме Віталія як добру, щиру і сильну людину, яка залишалася вірною своєму обов’язку до останнього.





Панахида за покійним відбудеться сьогодні о 18:00 у рідному домі в селі Чайчинці.

Похорон — завтра о 10:00.



Щирі співчуття родині та близьким.

Вічна пам’ять

