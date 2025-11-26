Тернопільщина втратила захисника Віталія Довгого
Борсуківська громада з смутком повідомляє про втрату.
25 листопада у лікарні помер наш земляк, військовий із села Чайчинці — Довгий Віталій Володимирович.
Він був мужнім і відданим захисником України.
У 2014 році став на захист держави та брав участь в Антитерористичній операції.
З початком повномасштабної війни продовжив службу — з 2022 по 2025 роки виконував бойові завдання на Запорізькому напрямку.
Громада пам’ятатиме Віталія як добру, щиру і сильну людину, яка залишалася вірною своєму обов’язку до останнього.
Панахида за покійним відбудеться сьогодні о 18:00 у рідному домі в селі Чайчинці.
Похорон — завтра о 10:00.
Щирі співчуття родині та близьким.
Вічна пам’ять