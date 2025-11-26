У Бучачі затримали злочинця, який викрав автомобіль і побив перехожого

Ввечері до поліції надійшло повідомлення про викрадення автомобіля. Потерпілий розповів, що залишив свою автівку біля дому, а коли повернувся, виявив її відсутність. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські відділу поліції №2 міста Бучач встановили особу підозрюваного. Ним виявився 23-річний житель села Переволока. За словами правоохоронців, молодий чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, побачив незамкнений автомобіль на вулиці та вирішив сівши за кермо, поїхати додому.

Однак через неуважність і погане керування, він наїхав на перешкоду та не зміг завести машину. Знервований, він почав агресивно поводитися і вдарив випадкового перехожого, завдавши йому тілесних ушкоджень. Потерпілого медики доставили до лікарні, де йому діагностували перелом щелепи.

Поліція швидко затримала зловмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Наразі вирішується питання про оголошення йому підозри за частиною 1 статті 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) та частиною 1 статті 122 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Санкції за ці статті передбачають до п’яти років позбавлення волі. Зараз триває досудове розслідування.