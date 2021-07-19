Тернополянам дистанційно зніматимуть показники лічильників води

«Тернопільводоканал» дистанційно зніматиме показники лічильників.

Тернополяни отримують листи від КП «Тернопільводоканал» з повідомленням про дистанційне зняття показників.

Для цього «Тернопільводоканал» має намір встановити вузли комерційного обліку, в тому числі загальнобудинкового водоміра з системою дистанційного зняття показників, запірної арматури.

«Вже всі тернополяни отримали такі «листи щастя»? Водоканал має намір встановити в будинку лічильник вартістю 30 000 гривень. В будинку на 6 квартир! То це кожна має скинутися по 5000? Підкажіть, як і що можна зробити, щоб відмовитися від цієї чудової послуги? Оскільки всі квартири мають лічильники. Чи це на державному рівні лютий …, за який ми змушені будемо платити?», – поскаржилася тернополянка Людмила Лукіян.

Жінка розмістила відповідний допис у спільноті «Тернопільські плітки».

У коментарях тернополян обурені такими нововведеннями:

«Напишіть їм листа, також напишіть у ТМР, поліцію та прокуратуру. Бо, якщо уже ставити розумні лічильники, то ставити у кожну квартиру»

«Не бачу сенсу мати один на багатоквартирний будинок»

«І нехай пояснять як буде проходити нарахування поквартирного споживання. Бо виглядає так, що просто хочуть поставити, бо хтось його придбав і тепер воно лежить на балансі».

«І все ви знаєте. Аж страшно. А ви читали той закон на який посилається водоканал?»

«Я читала, в листі якраз частина 3, статті 3 описана. Також описано, що не погодитися не вийде. Якщо це стосується комерційних споживачів, то нехай ділять між ними суму. Хоча я не розумію, яким чином цей лічильник допоможе, окрім дистанційного зчитування показників – зручності працівників водоканалу».

«А як один лічильник буде диференціювати вид споживача?»

«І чому за лічильник має платити споживач?»

«Придумали нове подушне».

«Це свої тернопільські, якість води їх не хвилює. За ці гроші свою свердловину виб’єте кините насос і будете пити воду, а не помиї».

«Пишіть колективну заяву в прокуратуру, хай розбираються….»

«Водоканал – це аферисти»

«Згідно закону про комерційний облік, у всіх багатоквартирних будинків має бути встановлений засіб комерційного обліку. Ви можете і самостійно установити його!»

«Вода в Тернополі одна з найдорожчих в Україні, якість… так собі, але вкладаємо гроші не в труби і очистку, а в дорогущі лічильники (купують, напевне, в потрібних фірм) так швидше і простіше гроші відмити».