За ґрати можуть потрапити держслужбовці Тернопільщини, які брехатимуть у деклараціях про доходи

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який вдосконалює кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.

Закон «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України щодо вдосконалення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» № 1531-IX, ухвалений Верховною Радою України 29 червня 2021 року.

Народні депутати ухвалили цей документ після повторного розгляду однойменного закону від 3 червня 2021 року, до якого Глава держави застосував право вето.

В Офісі Президента наголосили, що Закон удосконалює норми законодавства, якими запроваджується кримінальна відповідальність за декларування недостовірної інформації та неподання декларації.

Зокрема, документ відносить недостовірне декларування до кримінальних правопорушень, пов’язаних з корупцією, та посилює відповідальність за вказані правопорушення.

Відтепер визнається умисним внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму від 500 до 2 тис. (за чинною редакцією – до 4 тис.) прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Розмір штрафу за це встановлюється від 3 тис. до 4 тис. (за чинною редакцією – від 2,5 тис. до 3 тис.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а також передбачається покарання у вигляді обмеження волі на строк до двох років.

У разі умисного внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації на суму понад 2 тис. (за чинною редакцією – понад 4 тис.) прожиткових мінімумів передбачається штраф у розмірі від 4 тис. до 5 тис. (за чинною редакцією – від 3 тис. до 5 тис.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а також покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років.

За умисне неподання суб’єктом декларування декларації передбачається покарання у вигляді обмеження волі на строк до двох років або позбавлення волі строком на один рік.

Крім того, особа, яка вчинила таке кримінальне правопорушення, не може бути звільнена від відповідальності, навіть якщо вона щиро покаялася й активно сприяла розкриттю злочину та повністю відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду; або якщо примирилася з потерпілим.

Такій особі не може бути призначено більш м’яке покарання, ніж передбачено законом; або застосоване умовно-дострокове звільнення від відбування покарання.