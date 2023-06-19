Дикий кабанчик «воює» разом з тернопільськими бійцями на передовій

Кабанчик на ім’я Бомбастік вже близько двох місяців живе разом із військовими в Донецькій області. Він уже стерилізований та отримав прививки від сказу. Буде залишатися із бійцями аж допоки не виросте, розповіла Теренуволонтерка Ольга Данченко. Саме з її коханим, учасником “Правого сектору” Тернопільщини Сергієм Коновалом зараз “воює” Бомбастік.

Кабанчик прибився до бійців на фронті, коли його мама загинула у лісі. Захисники й залишили біля себе нового друга.

Їсть він те саме, що й хлопці, а також полюбляє солодке. Купили йому бойовий повідок в цілях його ж безпеки, щоб нікуди не втікав. Оскільки кабани погано реагують на собак і це найбільша проблема. На людей кабанчик реагує чудово, радіє та виляє хвостиком, – розповідає волонтерка.

Після того, як Сергій Коновал опублікував фото кабанчика у соцмережах, багатьох користувачів зацікавило, що далі буде з тваринкою. Але захисники запевняють, що не заподіють кабанчику нічого поганого.

Ніхто його не збирається різати, як можна таке подумати. Доки це буде можливо, то він житиме з хлопцями. А як тільки виросте, його віддадуть у лісове господарство, яке також належить військовим, – каже Ольга Данченко.

Ім’я кабанчику придумав Сергій Коновал, і за цей час Бомбастік став вже ручною твариною. Леститься, дається чухатися та просить їсти.

Вижити самостійно в дикій природі Бомбастік вже не зможе. Тому бійці чітко розуміють, що несуть відповідальність за його життя і це їх зовсім не лякає. Адже кабанчик вже став їхнім талісманом, який допомагає наближати нашу Перемогу.

