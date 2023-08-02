Тернополянин понесе відповідальність за крадіжку

З заявою про крадіжку до правоохоронців Тернопільського районного управління поліції звернулася 52-річна місцева мешканка. Вона розповіла, що з салону краси, де працює, невідомий викрав кошти.

Правоохоронці оперативно розшукали злодія. Ним виявився 25-річний житель обласного центру, який в минулому вже притягувався до кримінальної відповідальності.

Крадій зайшов до приміщення та зумів непомітно викрасти з шухляди столика готівку призначену на побутові витрати перукарні. 1000 гривень чоловік одразу витратив на власні потреби.

За фактом крадіжки відкрите кримінальне провадження. Злодій понесе відповідальність згідно ч. 4 ст.185 КК України. Працівники поліції перевіряють причетність підозрюваного до скоєння інших злочинів. Триває слідство.