Торги здивували: приміщення у Тернополі продали в 2 мільйони разів дорожче стартової ціни

На Тернопільщині відбувся успішний онлайн-аукціон з приватизації нежитлового приміщення площею 95,2 м². Торги пройшли на платформі «Прозорро.Продажі» й зібрали 22 учасники, що спричинило вражаюче зростання вартості лота — зі стартової ціни в 1 гривню до фінальних 2 005 000 грн.

Переможець торгів додатково сплатить ПДВ у розмірі 401 тис. грн, що збільшує загальну суму угоди до понад 2,4 млн грн. Після повного розрахунку новий власник отримає приміщення з окремим входом, розташоване на цокольному поверсі житлового будинку, збудованого у 1996 році.

Онлайн-аукціони з приватизації – це реальна можливість придбати цікаві об’єкти за вигідною ціною, а також підтримати економіку та обороноздатність країни, адже всі кошти від продажу надходять до держбюджету.