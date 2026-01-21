На Тернопільщині донька врятувала батька від наглої смерті

Вчора, близько 22.00 годин, в анестезіологічне відділення КНП «Кременецька опорна лікарня» з діагнозом «Загальне переохолодження організму» госпіталізовано 75-річного чоловіка.

Як стало відомо «Погляду», чоловіка від смерті врятувала його донька. Жінка вчасно помітила довгу відсутність батька та кинулась на пошуки. На щастя, їй вдалось знайти старенького в снігу неподалік місцевого ставка.

Загалом з початку 2026 року в області вже 12 випадків переохолодження, з яких 5 — летальні.

Рятувальники закликають: у морози слід бути особливо обережними. Низькі температури — це реальна загроза життю.

Щоб вберегти себе та своїх близьких — дотримуйтесь простих, але життєво важливих порад:

Одягайтеся багатошарово — це зберігає тепло.

Захищайте голову, шию, руки.

Носіть сухе, просторе й тепле взуття.

Уникайте алкоголю на морозі — він лише прискорює охолодження.

Їжте перед виходом на вулицю — організму потрібна енергія.

Не стійте на місці — рухайтесь, аби не змерзнути.

При перших ознаках переохолодження (оніміння, побіління шкіри, втрата чутливості) — негайно поверніться в тепле місце й зверніться по медичну допомогу.

Будьте уважними до людей поруч — можливо, комусь поруч із вами потрібна допомога.