На Тернопільщині донька врятувала батька від наглої смерті
Вчора, близько 22.00 годин, в анестезіологічне відділення КНП «Кременецька опорна лікарня» з діагнозом «Загальне переохолодження організму» госпіталізовано 75-річного чоловіка.
Як стало відомо «Погляду», чоловіка від смерті врятувала його донька. Жінка вчасно помітила довгу відсутність батька та кинулась на пошуки. На щастя, їй вдалось знайти старенького в снігу неподалік місцевого ставка.
Загалом з початку 2026 року в області вже 12 випадків переохолодження, з яких 5 — летальні.
Рятувальники закликають: у морози слід бути особливо обережними. Низькі температури — це реальна загроза життю.
Щоб вберегти себе та своїх близьких — дотримуйтесь простих, але життєво важливих порад:
Одягайтеся багатошарово — це зберігає тепло.
Захищайте голову, шию, руки.
Носіть сухе, просторе й тепле взуття.
Уникайте алкоголю на морозі — він лише прискорює охолодження.
Їжте перед виходом на вулицю — організму потрібна енергія.
Не стійте на місці — рухайтесь, аби не змерзнути.
При перших ознаках переохолодження (оніміння, побіління шкіри, втрата чутливості) — негайно поверніться в тепле місце й зверніться по медичну допомогу.
Будьте уважними до людей поруч — можливо, комусь поруч із вами потрібна допомога.