15:23 | 21.01.2026
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

На Тернопільщині донька врятувала батька від наглої смерті

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Вчора, близько 22.00 годин, в анестезіологічне відділення КНП «Кременецька опорна лікарня» з діагнозом «Загальне переохолодження організму» госпіталізовано 75-річного чоловіка.
Як стало відомо «Погляду», чоловіка від смерті врятувала його донька. Жінка вчасно помітила довгу відсутність батька та кинулась на пошуки. На щастя, їй вдалось знайти старенького в снігу неподалік місцевого ставка.

Загалом з початку 2026 року в області вже 12 випадків переохолодження, з яких 5 — летальні.

Рятувальники закликають: у морози слід бути особливо обережними. Низькі температури — це реальна загроза життю.
Щоб вберегти себе та своїх близьких — дотримуйтесь простих, але життєво важливих порад:
🧥 Одягайтеся багатошарово — це зберігає тепло.
🧢 Захищайте голову, шию, руки.
🥾 Носіть сухе, просторе й тепле взуття.
🍷🚫 Уникайте алкоголю на морозі — він лише прискорює охолодження.
🥘 Їжте перед виходом на вулицю — організму потрібна енергія.
🏃‍♂️ Не стійте на місці — рухайтесь, аби не змерзнути.
🚑 При перших ознаках переохолодження (оніміння, побіління шкіри, втрата чутливості) — негайно поверніться в тепле місце й зверніться по медичну допомогу.

Будьте уважними до людей поруч — можливо, комусь поруч із вами потрібна допомога.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *