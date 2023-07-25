Захищаючи Україну, загинув Анатолій Бойко з Тернопільщини

З глибоким сумом повідомляємо, що під час виконання службових обов’язків, поблизу населеного пункту Григорівка Донецької області, 22 липня загинув стрілець 3 стрілецького вдділення 1 стрілецького взводу 2 стрілецької роти військової частини А4850 ЗСУ Анатолій БОЙКО, житель села Гончарівка, повідомляють у Монастириській міській територіальній громаді.

Без люблячого Батька залишились донька Зоряна, сини Андрій, Микола, Євген, без турботливого сина – мати Анна Михайлівна.

Сумуємо разом з Вами, підтримуємо в годину скорботи. Нехай душа загиблого знайде вічний спокій, а Господь прийме, де праведні спочивають !