18:44 | 25.07.2023
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Захищаючи Україну, загинув Анатолій Бойко з Тернопільщини

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З глибоким сумом повідомляємо, що під час виконання службових обов’язків, поблизу населеного пункту Григорівка Донецької області, 22 липня загинув стрілець 3 стрілецького вдділення 1 стрілецького взводу 2 стрілецької роти військової частини А4850 ЗСУ Анатолій БОЙКО, житель села Гончарівка, повідомляють у Монастириській міській територіальній громаді.

Без люблячого Батька залишились донька Зоряна, сини Андрій, Микола, Євген, без турботливого сина – мати Анна Михайлівна.

Сумуємо разом з Вами, підтримуємо в годину скорботи. Нехай душа загиблого знайде вічний спокій, а Господь прийме, де праведні спочивають !

ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ ГЕРОЮ !

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