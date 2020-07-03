У поліклініки Тернополя тепер можна зателефонувати на номер мобільного телефону
Для покращення комунікації між пацієнтом та лікарем, що є важливою складовою надання якісної медичної допомоги, та зважаючи на розміщення структурних підрозділів Центру первинної медико – санітарної допомоги у різних частинах міста, 1 липня запрацювала єдина інформаційно – довідкова служба (call-центр) на базі реєстратур, – про це повідомляють у міській раді.
Відтепер пацієнт може зателефонувати за номерами мобільного оператора Київстар, що вказані у таблиці, та швидко і якісно отримати наступну інформацію:
— про графіки роботи та контактні телефони лікарів;
— адреси та час роботи амбулаторій;
— перелік документів, необхідних для укладення декларацій або отримання довідок, особливості проходження профілактичних оглядів;
— графік прийому аналізів у кожній амбулаторії;
— наявність тієї чи іншої вакцини та номери кабінетів, де проводять щеплення;
— перелік аптечних закладів, що беруть участь у програмі «Доступні ліки»;
— записатися на прийом до свого сімейного лікаря та отримати іншу довідкову інформацію.
Важливим є те, що зателефонувавши за будь-яким із вказаних номерів, пацієнт отримає інформацію не лише про структурний підрозділ, на базі якого працює реєстратура, а й про інші амбулаторії, які входять до складу КНП “ЦПМСД”. Потреби передзвонювати у іншу реєстратуру не виникне.
Зауваження та конструктивні пропозиції щодо роботи call-центру можна надавати за номером тел.: 52-46-50 або за номерами телефонів амбулаторій міста, чи надсилати на електронну пошту tcpmsd@ukr.net.
Реєстратура
Адреса
Контактні номери операторів
Робочий час
Амбулаторії №1,2,3
Поліклініка №1,
вул. Князя Острозького, 6
067 213 2184
пн.-пт : 8-00 – 19-00
сб : 9-00-13-00
нд: вихідний
Амбулаторії №5,
Поліклініка №3,
вул. Волинська, 40
067 213 2183
пн.-пт : 8-00 – 19-00
сб : 9-00-13-00
нд: вихідний
Амбулаторія №8
просп. Ст. Бандери, 72
067 213 2185
пн.-пт : 8-00 – 19-00
сб, нд: вихідний
Амбулаторії
№ 9,11,12,13
Поліклініка №2,
вул. Р. Купчинського, 14
067 213 2186
пн.-пт : 8-00 – 19-00
сб : 9-00-13-00
нд: вихідний
Амбулаторії № 14,15
вул. Куліша, 7а
067 213 2187
пн.-пт : 8-00 – 19-00