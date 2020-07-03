Громадські організації Тернопільщини стурбовані неналежним розслідуванням вбивства відомого учасника російсько-української війни (фото)

Громадські та ветеранські організації Тернопільщини сьогодні, 2 липня, зустрілися із головою Тернопільської обласної ради Віктором Овчаруком.

Вони звернулися до Віктора Вікторовича від імені побратимів добровольця російсько-української війни Віталія Олешка («Сармата»).

31 липня 2018 року на подвір’ї власного будинку у місті Бердянську Запорізької області на очах у багатьох людей з вогнепальної зброї було вбито громадського активіста, борця з корупцією, ветерана Віталія Олешка. Вбивство набуло суспільного резонансу, оскільки його було вчинено на замовлення. Підозрюваних осіб затримали та обрали їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Однак у травні цього року з незрозумілих причин Бердянський міськрайонний суд відмовив у триманні під вартою та обрав 4 особам запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

З приводу цього побратими Олешка вже понад двадцять днів проводять у Києві безстрокову акцію й вимагають повернути фігурантів справи під варту.

Керівник Громадянського руху «Хвиля» на Тернопільщині Олексій Станько, представник тернопільського осередку «Національного корпусу» Роман Ничвидюк, представниця ГО «Тернопільська спілка учасників бойових дій та АТО «УВО» Оксана Матвійчук сьогодні звернулися від імені громадських й ветеранських організацій Тернопільщини та побратимів Віталія Олешка до голови Тернопільської обласної ради.

– Уже понад 20 днів побратими Сармата голодують під Офісом президента. Днями хлопцям вже почали ставити крапельниці, адже один із активістів почав себе погано почувати та втрачати свідомість. Даються взнаки психоемоційні навантаження, спека, інвалідність, пов’язана з пораненням на війні. Вони хочуть, щоб Офіс президента, правоохоронні органи та Вища рада правосуддя відреагували на дії суду. Ми просимо винести питання на сесію облради, проголосувати й підтримати позицію хлопців, – зазначив Олексій Станько.

– Як стало відомо, колегія суддів під час ухвалення такого рішення мотивувалася тим, що зникли ризики, які виправдовують тримання вказаних осіб під вартою через те, що допитали низку свідків у вбивстві і потерпілу. Як взагалі таке можливо, щоб вбивці перебували на волі тільки через те, що зникли ризики, які виправдовують їх тримання під вартою. Виходить, що суддів не хвилюють докази їх винуватості, – зауважив Роман Ничвидюк.

– Ми хочемо, аби керівництво держави посприяло у проведенні справедливого, неупередженого та об’єктивного розслідування справи щодо умисного замовного вбивства Віталій Олешка. Щоб усі винні у вчиненні злочину – замовники, організатори, виконавці, співучасники не змогли уникнути покарання, – пояснила Оксана Матвійчук.

Віктор Овчарук з розумінням вислухав представників громадськості й зазначив, що також стурбований ситуацією щодо розслідування вбивства «Сармата». Він запевнив, що це питання обов’язково внесуть на розгляд сесії Тернопільської обласної ради у понеділок, 6 липня.

Звернення підписали: Громадянський рух «Хвиля»; Громадська спілка «Всеукраїнське об’єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО»; Громадська організація «Спілка учасників АТО Справа честі»; Громадська організація «Громадська люстраційна рада Тернопільщини»; «Національний корпус Тернопільщини»; Громадська спілка «Об’єднання учасників АТО Тернопілля»; Громадська організація «Тернопільська спілка учасників бойових дій та АТО «УВО».