У Тернопільському районі презентували унікальне видання «Мандрівки рідним краєм»

Днями у Великобірківському будинку творчості школяра відбулась урочиста презентація інформаційно-довідкового видання «Мандрівки рідним краєм».

Автор видання відомий на Тернопільщині член обласної та всеукраїнської комісії Федерації спортивного туризму України, інструктор, суддя 1-ї категорії, кандидат в майстри спорту зі спортивного туризму, великобірківчанин Тарас Серба.

Книжка видана на високому поліграфічному рівні, щедро ілюстрована фотографіями визначних місць сіл і селищ Тернопільського району, картографічними матеріалами, надрукована за сприяння Тернопільської райдержадміністрації, районної ради та відділу освіти Тернопільської РДА.

Метою видання є популяризація серед населення, особливо серед молоді, активних форм туризму: походів, екскурсій, експедицій.

Автор розповів присутнім про роботу над створенням путівника, поділився планами на майбутнє. Керівники Тернопільського району голова РДА Олександр Похилий та голова райради Андрій Галайко подякували Тарасу Сербі за пророблену роботу у виступах інших учасників презентації також звучали схвальні відгуки про це унікальне видання.