У тернополян на вулиці Бродівській — біда

Уночі з 29-го на 30-те червня в родині Пановиків у гуртожитку вул. Бродівська, 50 вщент згоріло єдине житло.

Попередня причина – замикання електро-подовжувача. На щастя, серед ночі внук від диму почав кашляти і розбудив батьків.

У гуртожитку спільно мешкають дві дорослі далеко не заможні сім’ї: батьки, дочка з зятем та внук.

Про це у Facebook написав Іван Сороколіт.

Пропонував та просив би надати посильну допомогу погорільцям, – пропонує Іван Сороколіт. – 50-100грн. також зайвими у їх ситуації не будуть.

Пановик Василь Володимирович

тел. 0962376945

Картка ПриватБанку – 5168757379653837