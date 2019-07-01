У тернополян на вулиці Бродівській — біда
Уночі з 29-го на 30-те червня в родині Пановиків у гуртожитку вул. Бродівська, 50 вщент згоріло єдине житло.
Попередня причина – замикання електро-подовжувача. На щастя, серед ночі внук від диму почав кашляти і розбудив батьків.
У гуртожитку спільно мешкають дві дорослі далеко не заможні сім’ї: батьки, дочка з зятем та внук.
Про це у Facebook написав Іван Сороколіт.
- Пропонував та просив би надати посильну допомогу погорільцям, – пропонує Іван Сороколіт. – 50-100грн. також зайвими у їх ситуації не будуть.
Пановик Василь Володимирович
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