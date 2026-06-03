Акт вандалізму в Байківцях: пошкодили покажчики вулиць

У Байковецькій громаді на масиві Сонячний зафіксовано акт вандалізму — невідомі особи повідривали, погнули та пошкодили покажчики вулиць.

Про це повідомили в Байковецькій сільській територіальній громаді, зазначивши, що такі дії ускладнюють орієнтування для водіїв, пішоходів та можуть впливати на оперативність роботи екстрених служб, зокрема швидкої допомоги.

У громаді наголосили, що пошкоджене майно було встановлене за кошти бюджету, які могли б бути спрямовані на ремонт доріг та іншу інфраструктуру.

Мешканців закликають бути небайдужими та повідомляти поліцію у випадку виявлення осіб, які пошкоджують комунальне майно.

«Не будьте байдужими, коли бачите, як хтось свідомо нищить майно громади. Зупиніть їх і телефонуйте у поліцію», — йдеться у зверненні.