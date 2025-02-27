21:12 | 27.02.2025
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У Тернополі стартує конкурс з брендування громадського транспорту

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Тернопільська міська рада розпочала розробку брендування для громадського транспорту. Планується створити концепцію оформлення рухомого складу, що включатиме кольорове кодування, ліврею та інші елементи дизайну, йдеться у повідомленні міської ради.

Усі охочі можуть долучитися до процесу, подаючи свої ідеї для оформлення транспорту, зокрема щодо кольорів, стилю та загального вигляду. Кожен учасник має подати хоча б один макет з пропозиціями зовнішнього вигляду громадського транспорту (автобуса або тролейбуса), а кількість заявок від одного учасника не обмежена. Пропозиції можна надсилати на електронну пошту presamr@gmail.com до 17 березня 2025 року.

Найкращі ідеї будуть винесені на голосування серед мешканців міста.

Запрошуємо всіх долучитися до цього важливого процесу та зробити наше місто ще красивішим!

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