У Тернополі стартує конкурс з брендування громадського транспорту

Тернопільська міська рада розпочала розробку брендування для громадського транспорту. Планується створити концепцію оформлення рухомого складу, що включатиме кольорове кодування, ліврею та інші елементи дизайну, йдеться у повідомленні міської ради.

Усі охочі можуть долучитися до процесу, подаючи свої ідеї для оформлення транспорту, зокрема щодо кольорів, стилю та загального вигляду. Кожен учасник має подати хоча б один макет з пропозиціями зовнішнього вигляду громадського транспорту (автобуса або тролейбуса), а кількість заявок від одного учасника не обмежена. Пропозиції можна надсилати на електронну пошту presamr@gmail.com до 17 березня 2025 року.

Найкращі ідеї будуть винесені на голосування серед мешканців міста.

Запрошуємо всіх долучитися до цього важливого процесу та зробити наше місто ще красивішим!