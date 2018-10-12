Вчора у Тернополі відбулося Чаювання Вільних: на Покрову. Гості заходу мали змогу поспілкуватися з українським істориком Святославом Липовецьким та поспівати повстанських пісень з бардом Орестом Кутранем.

Чаювання приурочили до Покрови – свята українського козацтва, УПА та дня захисника. Серед основних гостей заходу – український історик та публіцист Святослав Липовецький. Він розповідав гутірку “Хто такі бандерівці: погляд через 75 років”. Гості чаювання мали змогу задати свої запитання та висловити власну думку. Чудовим доповненням заходу були повстанські пісні від Ореста Кутраня – барда, музиканта гуртів “ФаМажор” та “Funhouse Band”.

“Непересічні особисті та затишна атмосфера – такий формат заходу є дуже цікавим. Люди мають змогу як активно спілкуватися, задавати запитання, так і просто відпочивати слухаючи корисну інформацію за теплим чаєм чи кавою. Нагадаю, що “Чаювання Вільних” – це цілий цикл заходів. Ми будемо старатися кожного разу вибирати найактуальніші теми і запрошувати нестандартних особистостей. І от вже скоро анонсуватимемо наступне чаювання”, – говорить Іван Ковалик, координатор “Вільні Люди Тернопіль”.

Довідка:

“Чаювання Вільних” – це:

зустрічі з непересічними особистостями, успішними та відомими діячами

майданчик для спілкування на актуальні теми в невимушеній атмосфері