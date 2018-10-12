Оновлення обходу Тернополя – на завершальному етапі

Дорогу Р-41 (Обхід Тернополя)вперше з 1979 року капітально ремонтують. Нині це єдиний шлях для великогабаритного транспорту для перетину області із Заходу на Схід.

На замовлення Служби автомобільних доріг у Тернопільській області та за дорученням обласної державної адміністрації 8 вересня на трасі Р-41 підрядник уклав 1800 тонн верхнього шару покриття та 250 тонн асфальтобетону на з’їзди з траси.

Переможець тендеру нині ремонтує останні метри обходу обласного центру, протяжність якого становить 14,5 км.

«Обхід Тернополя – завершальний відрізок GOhighway на Тернопільщині, який ремонтують у цьому році. Результатом праці шляховиків стане комфортний проїзд від кордону з Львівською до кордону з Хмельницькою областями – усією протяжністю GOhighwayв межах краю,» – зазначив керівник Служби автомобільних доріг у Тернопільській області Богдан Юлик.