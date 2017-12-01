У Тернополі відкрили навчальну аптеку

Вчора у Тернопільському державному медичному університеті ім. І.Горбачевського на кафедрі управління та економіки фармації з технологією ліків (вул. Руська, 36) відкрили навчальну аптеку. Про це повідомляє офіційний сайт університету.

Навчальна аптека складається з кабінету завідувача, торгівельної зали і окремо облаштованого місця під матеріальну кімнату. Вона укомплектована меблями, технікою, довідковою літературою згідно з чинним законодавством. На комп’ютерах встановлено ліцензійне програмне забезпечення.

У матеріальній кімнаті обладнано робоче місце для відпрацювання практичних навичок з прийому товару за кількістю та якістю, оприбуткування його через програмне забезпечення «Парацельс» і зберігання запасів.

Торгівельна зала оснащена вітринами, шафами з шухлядами, стелажами, холодильником та сейфом, які заповнені упаковками з-під лікарських засобів, лікарської рослинної сировини, біологічно активних добавок, виробів медичного призначення, лікувальної косметики та засобів особистої гігієни. Викладка товару проведена відповідно до токсикологічних груп, фізико-хімічних властивостей, анатомо-терапевтично-хімічної (АТХ) класифікації та правил мерчандайзингу.

Студенти зможуть тут ознайомитися з основними принципами зберігання лікарських засобів і виробів медичного призначення та самостійно проводити розміщення упаковок відповідно до Наказу МОЗ України № 44 від 16.03.1993 р. «Про організацію зберігання в аптечних закладах різних груп лікарських засобів та виробів медичного призначення».

На базі навчальної аптеки студенти будуть закріплювати теоретичні знання та практичні навички з забезпечення санітарно-протиепідемічного режиму роботи аптечних закладів, рецептурного відпуску лікарських засобів і визначення вартості екстемпорально виготовлених лікарських форм.

У приміщенні торгівельної зали облаштовано робоче місце провізора першого столу, де студенти матимуть змогу в навчальному режимі шляхом діалогу купувати та реалізовувати лікарські засоби, а також інші супутні товари аптечного асортименту з друкуванням чеку та заповненням необхідної документації.

Окремо виділено дві функціональні зони:

куточок споживача з переліком обов’язкової документації, яка повинна бути в аптеці у публічному доступі;

з переліком обов’язкової документації, яка повинна бути в аптеці у публічному доступі; навчальна зона розрахована на 16 студентських та 1 викладацьке місце з відео-системою для проведення лекційних та практичних занять.