У Тернополі відзначили шосту річницю початку Революції гідності (Фото)

21 листопада в Україні відзначається День гідності та свободи.

З нагоди шостої річниці початку Революції гідності у Тернополі, на Площі Героїв Євромайдану, священнослужителі, представники влади, правоохоронних органів та пожежно-рятувальної служби краю, військовослужбовці, учасники АТО, активісти та пересічні небайдужі громадяни взяли участь у спільному поминальному молебні.

Хвилиною мовчання вони вшанували героїв, загиблих на Майдані та захисників України, що полягли на сході, під час проведення АТО, а також поклали квіти до монумента пам’яті Небесної сотні.

Як відомо, День Гідності та Свободи — свято в Україні, що відзначається щороку 21 листопада на честь початку цього дня двох революцій: Помаранчевої революції (2004 року) та Революції Гідності (2013 року). Є наступником свята Дня Свободи, що відзначалося 22 листопада на честь Помаранчевої революції у 2005–2011 роках, поки не було скасоване указом колишнього президента Віктора Януковича. 13 листопада 2014 року Президент України Петро Порошенко підписав указ, згідно з яким в Україні 21 листопада відзначається День Гідності та Свободи.

За матеріалами Управління ДСНС України у Тернопільській області