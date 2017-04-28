У Тернополі вкрали декілька двоколісників

За одну добу у Тернополі поцупили два велосипеди зі сходової клітки багатоповерхівки – дорослий та дитячий.

Власникам двоколісників не допомогли троси-фіксатори, їх злодії перерізали кусачками.

Єдиний вихід із ситуації і найбільш дієвий – дбати про надійну охорону велосипеда. Найперша порада: ніколи не залишайте свій двоколісник на сходових клітках чи сушильних приміщеннях без нагляду, навіть, якщо ви замикаєте його на хороший велозамок. Саме звідти його найчастіше викрадають.

Підвал теж не надійне місце зберігання велика, навіть, якщо він замкнений на навісний замок. Найбезпечніші місця – власне помешкання чи гаражне приміщення під охороною. На вулиці також краще не залишати двоколісник надовго.