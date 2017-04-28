Житель Тернопільщини відправив посилку сам собі…. у слідчий ізолятор

Житель Борщівщини отримав посилку сам від себе. М’яка іграшка прийшла йому уже до слідчого ізолятора, куди він потрапив за незаконне зберігання зброї. Те, що було всередині, – потягне ще на один в’язничний термін.

До співробітників Чортківського відділу поліції надійшло повідомлення від чергового слідчого ізолятора про те, що під час огляду посилки, яка надійшла на ім’я жителя села Королівка Борщівського району, виявлено сірникову коробку із речовиною рослинного походження зеленого кольору, ззовні схожою на коноплю. Дурман було зашито у м’яку іграшку.

З’ясувалося, зловмисник засуджений Борщівським районним судом за незаконне поводження зі зброєю – частина 2 статті 263 ККУ. Знаючи свою пристрасть до дурману, зловмисник наперед попіклувався, аби за гратами було чим розважитися. До того, як його арештували, він поштою відправив на адресу слідчого ізолятора посилку, вказавши у рядку «отримувач» власне ім’я. Відправником вписав видумане прізвище.

Щодо засудженого розпочато кримінальне провадження за частиною першою статті 309 ККУ. Тепер йому світить ще й термін за незаконне пересилання наркотичних засобів.