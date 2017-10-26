У Тернополі збирають експонати для ІТ-музею

Музей інформаційних технологій планують відкрити в Тернополі на базі “Центру Науки”. Частина експонатів завжди буде у вільному доступі, щоб діти могли взяти їх в руки, роздивитись, порівняти із сучасними моделями.

Це ініціатива благодійного фонду “MagneticOne.Org”, який впроваджує сучасні ІТ-технології в напрямку освіти, а також дбає про збереження старих технічних пристроїв, які не втратили історичну цінність.

Тернополян, які зберегли старі моделі різних пристроїв (флешки, дискети, старі телефони, планшети, комп’ютери…), запрошують доповнити експонати музею ІТ в м. Тернополі.

Звертатись за телефоном (097) 007 17 50 або на пошту contact@magneticone.org.