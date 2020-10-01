14:28 | 1.10.2020
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Новини Тернополя 

У Тернополі змінили графік руху шкільних тролейбусів

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У Тернополі на прохання працівників закладів освіти змінили графік руху тролейбусів. Про це повідомляють у міській раді.

‼️‼️ Оновлений графік відправлень:
🟧 Тролейбус №5/6
7:55 «Вул. Київська» – 8:05 «Вул. Лесі Українки» – 8:09 «Вул. Слівенська» – 8:19 «Центральна бібліотека»;
🟩 Тролейбус 7/2
8:37 «Фарм. фабрика» – 8:50 «Духовний центр»;
🟦 Тролейбус 8/1
7:42 «Газопровід» – 8:29 «Вул. Морозенка»;
🟥 Тролейбус 10/8
7:46 «Вул. Київська» – 8:09 «Центр»;
🟨 Тролейбус 10/3
8:27 «Центр» – 8:46 «Бульвар Симона Петлюри»;

🟪 Тролейбус 11/3

7:49 «Вул. Лучаківського» – 8:10 «Центр» – 8:34 «Бульвар Симона Петлюри».

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