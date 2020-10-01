У Тернополі змінили графік руху шкільних тролейбусів
У Тернополі на прохання працівників закладів освіти змінили графік руху тролейбусів. Про це повідомляють у міській раді.
Оновлений графік відправлень:
Тролейбус №5/6
7:55 «Вул. Київська» – 8:05 «Вул. Лесі Українки» – 8:09 «Вул. Слівенська» – 8:19 «Центральна бібліотека»;
Тролейбус 7/2
8:37 «Фарм. фабрика» – 8:50 «Духовний центр»;
Тролейбус 8/1
7:42 «Газопровід» – 8:29 «Вул. Морозенка»;
Тролейбус 10/8
7:46 «Вул. Київська» – 8:09 «Центр»;
Тролейбус 10/3
8:27 «Центр» – 8:46 «Бульвар Симона Петлюри»;
Тролейбус 11/3
7:49 «Вул. Лучаківського» – 8:10 «Центр» – 8:34 «Бульвар Симона Петлюри».