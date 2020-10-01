На Тернопільщині провели масштабне  обстеження водних об’єктів

Наприкінці весни фахівці Регіонального офісу водних ресурсів у Тернопільській області області розпочали масштабне обстеження водних об’єктів області.

Уже неодноразово зазначалось, що метою проведення цих обстежень є визначення головних водно-екологічних проблем в умовах кліматичних змін.

Протягом 5 місяців, незважаючи на карантинні обмеження та погодні умови, вдалось дослідити:

667 водних об’єктів (ставки, водосховища), з яких 174 – сухі або наповнені водою до 15%;

річок загальною протяжністю: р. Серет – 43 км та її притока р. Млинка – 8 км; р. Іква – 5 км; р. Гнила – 12 км; р. Горинка – 6 км; р. Коропець – 5 км; р. Стрипа – 10 км; р. Нічлава – 23,5 км; р. Тайна – 18 км; р. Голодні Стави – 17 км; р. Теребна та її притока р. Качава загальною протяжністю 15 км; р. Збруч – 6 км.

В результаті обстеження виявлено, що окремі річки та притоки пересохли, а саме: р. Свинорийка, притока р. Горинь в с. Чайчинці Лановецького району, р. Заболоч, притока р. Жирак в с. Синівці Лановецького району, а також р. Кнур в Теребовлянському районі.

Крім цього, під час обстежень проводились зустрічі з представниками органів місцевого самоврядування, керівниками ОТГ та активними громадянами, визначались основні проблеми, надавались консультації щодо забезпечення управління та охорони водних об’єктів.

Попереду – системна робота з обробки, аналізу та оцінки зібраних географічних, гідрологічних, гідрохімічних показників, відповідних даних з використання та споживання водних ресурсів області.

Одним із важливих результатів обстеження стане комплексне гідролого-морфологічне дослідження р. Серет, а саме: аналіз та картографування результатів сканування структури дна та глибини річки, отриманих за допомогою ехолота; проведення розрахунків сучасного водного та водогосподарського балансів; опис сучасного стану та основних гідрологічних характеристик найбільшої середньої річки області.

Детальніше про результати обстеження дивіться на інтерактивній карті за посиланням https://www.google.com/maps/d/viewer….