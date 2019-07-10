У Тернополі знову підпалили сміттєвий контейнер

9 липня об 11:32 год на вул. Чернівецька, 52 у Тернополі загорівся сміттєвий контейнер.

Бак для сміття розташований у шахті третього під’їзду п’ятиповерхового будинку. Тернопільським рятувальникам вдалося погасити вогонь, до того, як він перейшов на будівлю.

Хто підпалив сміття, не відомо.

Нагадаємо, 5 липня орієнтовно о 3 год. ночі на вулиці Київська, 10 у Тернополі спалахнуло сміття у чотирьох контейнерах. Доки викликали пожежних, контейнери згоріли дотла. Сильно постраждали дві машини, які були запаркувані поруч. Правоохоронці вважають, що це зумисний підпал.