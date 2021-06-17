В Тернополі покажуть фільм про «Бабусину хату”

У неділю, 20 червня, о 14:00 в Українському домі «Перемога» відбудеться презентація короткометражного фільму «Бабусина хата» як своєрідна онлайн екскурсія в побут початку ХХ го століття. Зйомки відбувались в етномузей в селі Дітківці Зборівського району.

Разом з ГО «КОБЗА» було відзнято відео роботу на конкурс від «Міжнародного благодійного фонду національної пам’яті України «Врятувати від забуття». З-поміж 400 робіт з усієї України короткометражна стрічка «Бабусина Хата» стала кращою.

«Бабусина хата» – це оселя в селі Дітківці Зборівського району, яка віднедавна стала етномузеєм. Його авторка Марія Маладика обожнює рідну культуру і традиції. Вона створила цей музей в будинку своєї бабусі, аби врятувати від руйнування старовинну глиняну оселю, показати її автентичну красу і відкрити всьому світу глибину і різнобарв’я старовинного побуту.

Марії Маладиці разом з багатьма волонтерами вдалося за допомогою екобудівництва повернути до життя саму хату, аби відтворити там давно забутий побут.

Гурт “TaRuta” працює у напрямку “World Music”, поєднуючи українське автентичне звучання із сучасними стилями, зокрема роком.