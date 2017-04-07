Віце-прем’єр-міністр України побачив у Козівському районі здійснену мрію

Сьогодні на Тернопільщині перебуває віце-прем’єр-міністр України Геннадій Зубко. Він прилетів в аеропорт “Тернопіль” нині зранку на службовому літаку.

Наразі Зубко в Козівському районі. Зокрема, подивився на умови нового басейну в Козівській школі №2. Відео з оглядин віце-прем’єр опублікував на своїй сторінці у Фейсбук, прокоментувавши: “Децентралізація здійснює мрії! Нарешті купа дітей можуть займатись у басейні Козівської школи № 2 на Тернопільщині. Його будівництво розпочалось ще у 1989 році й було призупинено через відсутність коштів. І лише у 2015-2016 роках за кошти ДФРР та співфінансуванням з місцевого бюджету реконструкція й будівництво було завершено. Це справжні зміни, які в гомади несе децентралізація”.



Цього дня віце-прем’єр став учасником відкриття уніфікованого спортивного майданчика в тій же Козові. Збудований за кошти субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток (684 тис. грн.) та за співфінансування з бюджету Козівської селищної ради (203 тис. грн.) і спонсорські кошти.

Згідно з планом робочого візиту, Геннадій Зубко відвідає греко-католицький храм у Козові – на молитву з нагоди нинішнього свята Благовіщення. Звідти вирушить у Байківці, аби передати сертифікати на пожежні машини об’єднаній територіальній громаді.