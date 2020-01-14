Вийшов з дому та не повернувся. На Тернопільщині пропав Михайло Різник

Працівники Тернопільського відділення поліції розшукують Різника Михайла Васильовича 1973 року народження, жителя селища Велика Березовиця.

Чоловік 12 січня вийшов з дому та досі не повернувся.

Прикмети розшукуваного: на вигляд 45-50 років, зріст 170 см, кремезної статури карі очі, коротке сиве волосся.

Був одягнений у зимову червону куртку, темно-синю шапку, зимові черевики на шнурівках і чорні штани.

Усіх, хто бачив зниклого або володіє інформацією про його можливе місце перебування, поліцейські просять телефонувати за номером у Тернополі 27-15-19 або на лінію «102».