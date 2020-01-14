15:32 | 14.01.2020
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Новини Тернополя 

Місяць подарунків від центру подології Stoppa у Тернополі

Irena 3 Views Прокоментуй!

Вітаємо усіх зі святами, які вже позаду та тими, що ще попереду.
У нас гарна новина – Центр подології Stoppa підготував для вас подарунки.
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Зробіть у 👣Stoppa педикюр без покриття та отримайте у подарунок -50% на масаж стоп
Педикюр з покриттям – подарунок -80% на масаж стоп
Пройдіть будь-яку процедуру та отримайте -20% на всю косметику.
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👆Центр подології 👣Stoppa – це якісний медичний догляд за стопою.

Не баріться, заходьте за подарунками.
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👆Телефонуйте 096 846 85 61 або пишіть у дірект.
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