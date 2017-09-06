“Як розкрадають бюджет Тернополя”

Нововедення від міської ради, згідно з задумом, хороше, але завжди має “супер виконавців”, які спеціально псують працю авторів. Про це йдеться у спільноті “Багно тернопільського вибору 2015″ в Facebook.

“Нові, рагульно-траурні фонтани, площі в парках, а тепер і інформаійні стенди, – пише автор публікації. – Стою на зупинці Центр, а на новому графіку руху управління транспорту мені каже, що я на зупинці “6 школа”. На зупиці ” 6 школа” мені кажуть, що я на зупинці ” Галицький коледж”. Дякую за нові графіки руху, від чинуш міської ради – тепер все стало зрозуміло.

І як би не переконував Назар Зелінка та Володимир Гевко – бюджет розкрадають”.