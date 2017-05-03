Які тернопільські депутати можуть сісти за грати

Станом на 1 травня 5 депутатів не подали до Реєстру електронних декларацій відомості про свої доходи та майно.

За несвоєчасне електронної декларації передбачено штраф від 850 до 1700 грн (50-100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян). НАЗК має проінформувати депутата про те, що він порушив закон. Якщо у 10-денний термін після отримання такого повідомлення політик не заповнить декларацію – то за це його можуть притягнути до кримінальної відповідальності, – наголошує Віта Думанська, координаторка кампанії “Стеж за грошима”Громадського руху ЧЕСНО.

Думанська також додає:

Депутатам загрожує позбавлення волі строком до 2 років, громадські роботи, які можуть тривати від 150 до 240 годин або штраф, який вже сягатиме 51 тисячі гривень.

Відповідати за законом доведеться двом депутатам міськради і трьом – з облради.

Зокрема, з Тернопільскої міської ради не подали декларації Роман Ляхович з партії “Народний контроль” та “батьківщинівець” Володимир Гринда. Нагадаємо, що ці депутати не подали свої декларації до міської ради і минулого року, про що повідомляв рух ЧЕСНО.

Володимир Гринда переконує, що от-от декларація з’явиться на сайті НАЗК:

Декларація зараз за годину буде на сайті. Про відповідальність за неподання не чув. Я взагалі перший раз в житті буду подавати. Я зараз читаю, дивлюсь, це якісь коміки понаписувані, але зараз розберуся і подам.

Декларація Гринди з’явилася на сайті НАЗК увечері 1 травня. Відповідно він має сплатити штраф за несвоєчасне подання.

Нагадаємо, за результатами моніторингу депутатських деклараціїй у 2014 році – останній рік, коли вдалося отримати декларацію депутата, Гринда був серед “злиднів” – його доходи виявилися меншими за прожитковий мінімум.

У 2016 році доходи депутата-священика становили лише дещо більше 17 тисяч гривень. Заощаджень у депутата немає. В е-декларації зазначено, що під Новий рік, 31 грудня, у депутата з’явилася квартира площею 50 м2 та гараж за відсутності автомобіля.

Це певно автоматом поставило дату набуття 2016 р., я не зазначав. Я в цій квартирі вже 17 років живу. Це квартира моїх батьків, мама померла, тато на мене все записав, квартира на 100% моя. Можете всіх сусідів опитати. А гараж у мене в гаражному кооперативі, теж десь здається, з 98 чи 99 року. Машину давно продав, вона мені зараз не потрібна. Будинок будується теж вже кілька років. Все, що зазначено у декларації, я набув ще до депутатства. Мені немає що приховувати. Не заповнив вчасно, бо думав, що в травні ще можна. А 1 травня колега-депутат зателефонував мені і сказав, що я не подав вчасно. Одразу ж і заповнив, – коментує Гринда.

Депутат міськради від “Народного контролю” Ляхович пояснює, чого не встиг заповнити декларацію:

Я хворів, я нездужав. З понеділка після свят виходжу на роботу і обов’язково подам її.

Для заповнення декларації депутати мали аж 4 місяці – з 1 січня по 1 травня 2017 року.

Також вчасно декларацію не подали троє депутатів обласної ради: “свободівець” Олександр Башта, “радикал” Сергій Тарашевський та Наталія Масник із Самопомочі.

Олександр Башта запевнив, що подав документ ще 11 березня, після чого його “електронний цифровий підпис”, з невідомих йому причин, не зміг його підключити його до ресурсу, а сама декларація стала недоступною.

Пообіді 1-го травня Башта подав декларацію, одразу вніс і виправлення. Проте електронна деклараціяпорожня – вказано лише членів сім’і, жодних відомостей про майно та доходи.

Наталія Масник теж подала декларацію пообіді 1-го травня. Декларації Сергія Тарашевського досі немає на сайті НАЗК.

Коментарі Тарашевського та Мас ник руху ЧЕСНО отримати не вдалося.

Громадський рух ЧЕСНО