Європейська модель екстреної допомоги пацієнтам у Тернопільській лікарні вже створена на 70%
Європейська модель екстреної допомоги пацієнтам, яка впроваджується сьогодні в Україні, у Тернопільській університетській лікарні вже створена на 70%.
☝️🔄 Довгоочікуваний і важливий процес реформування системи охорони здоров’я в Україні набуває сьогодні нового змісту і має своє логічне продовження у третинній спеціалізованій медичній допомозі. На цьому наголосив під час підсумкової медичної конференції у Тернопільській університетській лікарні генеральний директор (головний лікар) медзакладу Василь Бліхар.
🔰↪️ «На часі виконання програми президента і прем’єр-міністра – модернізація і створення відділень екстреної медицини або приймальних відділень. На базі нашої лікарні таке відділення створене, але перед нами тепер завдання – його домодернізувати й вдосконалити всю службу. Це дозволить нам змінити ідеологію і політику надання екстреної допомоги пацієнтам, які звертаються в університетську лікарню як по направленню лікарів чи доставлені швидкою, так і по самозверненню. Власне, європейська модель екстреної допомоги пацієнтам, яка буде впроваджуватися в Україні, у нашій лікарні вже створена на 60-70% (‼️). Нам залишилися невеликі зусилля», – підкреслив Василь Бліхар.