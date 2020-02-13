Європейська модель екстреної допомоги пацієнтам у Тернопільській лікарні вже створена на 70%

Європейська модель екстреної допомоги пацієнтам, яка впроваджується сьогодні в Україні, у Тернопільській університетській лікарні вже створена на 70%.

☝️🔄 Довгоочікуваний і важливий процес реформування системи охорони здоров’я в Україні набуває сьогодні нового змісту і має своє логічне продовження у третинній спеціалізованій медичній допомозі. На цьому наголосив під час підсумкової медичної конференції у Тернопільській університетській лікарні генеральний директор (головний лікар) медзакладу Василь Бліхар.