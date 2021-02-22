Юнаки й дівчата з Тернополя до Дня Героїв Небесної Сотні підкорили Говерлу

15 та 16-річні курсанти Тернопільського коледжу перші серед вихованців коледжів з посиленою військовою та фізичною підготовкою здійснили «Зимовий похід» і підкорили Говерлу.

Сходження на найвищу гору українських Карпат 15 юнаків і 5 юнок присвятили Дню Героїв Небесної Сотні.

— Це планові навчання курсантів нашого коледжу з гірської підготовки в зимовий період, — розповів заступник начальника коледжу з навчально-виховної роботи підполковник Віктор Довгорук, який разом з командиром роти курсантів лейтенантом Іванною Сабадаш супроводжував групу курсантів.

Похід відбувся під професійним керівництвом інструкторів з альпінізму та за підтримки Федерації альпінізму та скелелазіння України (ФАіСУ). Саме гірська підготовка є невіддільним складником розвитку воїнів армій провідних країн світу.

Курсанти під керівництвом інструкторів і наставників відпрацювали питання злагодженості малої групи (20 осіб) у невідомій гірській місцевості. Тренувалися в наданні першої медичної допомоги у разі переохолодження, організації таборування, орієнтування на місцевості й отримали першочергові вміння та навички виживання в горах у зимовий період.

— Підійнятися на 2061 метр над рівнем моря у День Героїв Небесної Сотні — означає стати ближче до всіх, хто боровся й загинув за майбутнє України під час доленосних подій Революції Гідності, хто поклав свої життя в російсько-українській війні на сході України, — констатував підполковник Віктор Довгорук і додав, що кожен із хлопців і дівчат, забувши про втому, відчув цю близькість, торкаючись хмар з найвищої вершини України.

Фото: курсанток Катерини Матвійків, Яни Касарди

Андрій Агєєв, АрміяInform