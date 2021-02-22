Сьогодні вранці перестало битися серце відомого у Тернополі лікаря Богдана Насалика

Сьогодні вранці, 22 лютого, перестало битися лікаря з Тернополя, доцента, кандидата медичних наук Богдана Григоровича Насалика.

Дуже важко писати ці рядки… Не віриться… Надзвичайно хороша і світла людина, – пише про смерть колеги Наталя Грималюк.

Народився Богдан Григорович 16 лютого 1955р у с. Клубівці Тисменецького району Івано-Франківської області, закінчив Рогатинську школу, в 1979 р закінчив Івано-Франківський медичний інститут за спеціальністю «лікувальна справа», працював лікарем-кардіологом Житомирської міської лікарні. У 1985 році закінчив клінічну ординатуру при Київському НДІ імені М. Д. Стражеско за спеціальністю «Кардіологія». З 1985 по 1992 – завідувач інфарктного відділення Київської лікарні швидкої допомоги. З 1991 року сіяв розумне, добре і вічне студентам Тернопільського медичного університету.

Панахида за покійним відбудеться сьогодні, 22.02.21 р, в Домі печалі у великому залі на Микулинецькому цвинтарі о 19.00, похорон —завтра, година уточнюється.