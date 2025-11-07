Михайло Левків – Герой України, що віддав своє життя за незалежність

Михайло Левків, 37-річний військовик, солдат окремої роти контрдиверсійної боротьби 105-тої окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України, став символом мужності та самопожертви. Він загинув 12 грудня 2022 року на Харківщині під час російського обстрілу, віддавши своє життя за свободу і незалежність України.

Життя і служба Михайла Левківа

Михайло Левків народився 20 листопада 1985 року в Тернополі. Він мав глибоке почуття патріотизму, яке передалося йому від батька, Богдана Євгеновича Левківа — одного з лідерів боротьби за незалежність України в 80-90-х роках минулого століття. Батько Михайла був не лише активним учасником боротьби за свободу, але й міським головою Тернополя в 2002-2006 роках.

До початку війни Михайло працював головним спеціалістом з охорони праці, соціальним інспектором і з грудня 2021 року — в відділі прийому громадян Тернопільської міської ради. Але після початку російського вторгнення в Україну 25 лютого 2022 року він, за покликом серця, вступив до лав 105-ої окремої бригади територіальної оборони.

Як стрілець 1-го взводу третього відділення, Михайло не вагаючись став на захист своєї Батьківщини. Він служив на фронті з квітня 2022 року, відзначаючись професіоналізмом і відданістю справі.

Герой на передовій

Побратими згадують Михайла як спокійну, врівноважену і відповідальну людину, з якою було легко працювати в складних умовах бойових завдань. Володимир Курило, один з побратимів Михайла, зазначає: “Михайло з тих, з ким можна було спокійно виходити на бойові завдання, бо точно знали, що він прикриє спину”. Михайло був не лише чудовим воїном, але й чуйною людиною, з якою завжди можна було поговорити. Він був “неконфліктним, з ним завжди було легко працювати”, — згадує інший побратим, Михайло Іваненко.

Трагічна загибель Героя

12 грудня 2022 року Михайло Левків загинув на Харківщині, поблизу Куп’янська, під час танкового обстрілу. Він отримав смертельне осколкове поранення, яке стало фатальним. Це була важка втрата для всіх, хто служив поруч із ним, і для всієї України.

Михайло Левків був похований 16 грудня 2022 року на Пантеоні Героїв Тернополя, на вулиці Микулинецькій. Його смерть стала великим горем для його родини: матері Людмили Іванівни, брата Анатолія, дружини Надії та двох дітей — доньки Анастасії та сина Олексія.

Визнання і пам’ять

Посмертно Михайлові Левкову було присвоєно звання “Почесний громадянин міста Тернополя” за його героїзм і мужність, проявлені під час захисту суверенітету та територіальної цілісності України. Рішення було ухвалене на сесії Тернопільської міської ради 19 грудня 2022 року.

У грудні 2023 року в Тернополі, на фасаді будинку на вулиці Миколи Лисенка, 8, було відкрито пам’ятну дошку на честь Михайла Левківа. Це ще один знак вдячності й шани Герою, чиє ім’я тепер увічнене в історії міста та в серцях українців.

Спадщина Героя

Михайло Левків — це приклад для кожного з нас. Його відданість Батьківщині, готовність захищати Україну до останнього, а також те, що він не сумнівався у своєму виборі — стали основою для його непохитної рішучості. Внесок Михайла в захист незалежності України та його героїзм будуть пам’ятатися довго.