З 1 квітня кожен тернополянин має обрати собі лікаря первинної ланки

У квітні розпочнеться національна кампанія з вибору лікаря. Кожен українець зможе обрати собі сімейного лікаря (дорослі та діти), терапевта (дорослі) та педіатра (діти) й підписати з ним декларацію. Зробити це можна буде без прив’язки до місця реєстрації. Якщо ви вже маєте лікаря, який доглядає вас або членів вашої родини, ви до нього звикли та довіряєте, просто підпишіть з ним декларацію. Якщо лікар, який вів вас до початку кампанії, не влаштовує, саме час знайти того, кому ви готові довірити своє здоров’я.

Декларація підписується безстроково і діє до моменту, поки ви не вирішите змінити лікаря. Чим раніше почнете шукати свого лікаря – тим більше у вас буде вибору та впевненості, що саме цей лікар вам підходить. Роз’яснити нововведення у первинній ланці медицини ми попросили головного лікаря КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Миколу Медведя.

«Громадянин України може собі вибрати будь-якого лікаря будь-де»

– Пане Миколо, у чому основна суть реформи в медицині, яка розпочнеться вже через півмісяця по всій державі?

– Досі первинна медична допомога в Україні фінансувалася з державного бюджету через механізм медичної субвенції. Її вираховували за формулою на підставі даних, які надавали статуправління регіонів. І за цим показником на певну територію спрямовували відповідну суму. Вона не враховувала реального місця проживання того чи іншого пацієнта прикріпленого до якогось медичного закладу. Прийнятий закон про фінансові гарантії запроваджує два принципи. Перший із них – це вільний вибір лікаря, у даному випадку – сімейного, бо на початку реформи задіюється тільки первинна ланка. У наступні роки – всі решта. Можна буде, не прив’язуючись до території, відповідно лікарям надавати, а пацієнтам отримувати медичну допомогу.

– Що це являтиме собою на практиці, зокрема на прикладі нашого обласного центру?

– Якщо взяти у цьому контексті наш обласний центр, то Тернопіль поділений на терапевтичні дільниці. Вони охоплюють жителів певних вулиць і будинків, котрі на даний час там проживають. За ними закріплені певні лікарі, які й надають їм медичну допомогу. А коли запрацює реформа, то кожен громадянин України може собі вибрати будь-якого лікаря будь-де. Але для цього він повинен укласти з цим медичним фахівцем відповідний документ.

«Гроші йдуть за пацієнтом»

– Який чинник сприятиме вибору свого майбутнього сімейного лікаря?

– Реалізації такого вибору кожного громадянина України і нововведення у первинній ланці медицини сприятиме принцип «Гроші йдуть за пацієнтом». Для того, аби знати, що якась людина обрала собі лікаря, для прикладу, у селі Кудобинці Зборівського району, в своєму райцентрі чи в Києві між сімейним лікарем і пацієнтом буде укладатися декларація щодо надання первинної медичної допомоги.

– Для чого проводиться національна кампанія з вибору лікаря?

– Це робиться для того, щоби, маючи інформацію про цю декларацію, Міністерство охорони здоров’я через новостворену Національну службу здоров’я (яка фінансуватиме надання первинної медичної допомоги) знало, що гроші з державного бюджету для конкретного пацієнта треба буде направити в конкретний заклад певному лікареві, який уклав з ним цю декларацію.

– У який спосіб тепер фінансуватимуть діяльність медичних закладів?

– Однозначно, що воно відбуватиметься вже не за механізмом медичної субвенції: державний – обласний – місцевий бюджети. Лише пройшовши цей ланцюг, медзаклад отримував гроші на лікування своїх пацієнтів. Тепер, перемноживши кількість декларацій на капітаційну ставку (на сьогодні 370 грн), Національна служба здоров’я, яка акумулює усі кошти на первинну медичну допомогу в державі, напряму направить їх до того закладу, з яким пацієнт уклав декларацію. Саме такі документи і будуть тими показниками, скільки грошей треба буде передати тому чи іншому медичному закладу.

– Наприклад, я житель Зборова, але працюю в Тернополі. Оскільки в обласному центрі більше проводжу часу, то хочу, щоби мені саме тут надавали медичну допомогу. З появою Національної служби здоров’я зникне протистояння між самоврядними органами щодо компенсації за надані медичні послуги іногороднім?

– Власне це і зроблено для того, щоби житель, скажімо умовно, того ж Зборова, іншого міста чи села, за його бажанням, міг підписати декларацію з тернопільським або будь-яким іншим в Україні лікарем. А відповідно до укладеного документа, Національна служба здоров’я надсилає гроші для надання медичної допомоги цій людині в конкретний лікувальний заклад Тернополя. А не як це було досі: з Києва – до області, з області – до району, з району – на місцевий бюджет. І лише звідти можна було, хоча цього, як правило, ніхто не робив, переадресувати кошти вже до медичного бюджету Тернополя. Тож проблема, яка щодо цього існувала між сільськими та міськими радами, зникає автоматично. Бо тепер де лікуватися і в кого, вирішує сам пацієнт.

«Якщо пацієнт не укладе декларації, то змушений буде платити за надання медичних послуг із власної кишені»

– Зазначений Вами принцип буде впроваджуватися з 1 квітня стосовно поліклінічного лікування. Щодо стаціонарного й надалі діятиме принцип місця реєстрації хворого?

– Дійсно, цей принцип наразі стосується лише первинної медичної допомоги. Тобто тієї, яка надається сімейними лікарями. Але з 2019 року розпочнеться реформа і вторинної ланки медицини. Тож буде впорядковано і питання щодо стаціонарного лікування іногородніх, які виявили бажання отримувати весь спектр медичних послуг у тому чи іншому населеному пункті, але не є його жителями.

– Скільки триватиме процес укладання медичних декларацій?

– Процес укладання медичних декларацій в Україні, як уже вище наголошувалось, починається з 1 квітня і триватиме постійно. А новий механізм оплати лікувальних послуг – з 1 липня. Пацієнт зможе це зробити при першому ж зверненні до медичного закладу. Однак, віддаляючись від 1 квітня, буде все менший вибір фахівців із надання первинної медичної ланки. Пацієнт може відмовитися від підписання декларації з медичним фахівцем. Але якщо він не укладе цього документа з жодним із лікарів, то при захворюванні після 1 січня 2019 року змушений буде платити за надання медичних послуг із власної кишені.

– Новації, які запровадять у закладах охорони здоров’я первинної ланки, будуть фахово пов’язані з надавачами первинної медичної допомоги. Які професійні напрямки входять у це поняття і яку кількість пацієнтів кожен із них може обслуговувати?

– Є три категорії так званих надавачів первинної медичної допомоги – уже згадувані сімейні лікарі, дільничі терапевти і лікарі-педіатри. Є питання верхньої межі кількості обслуговування пацієнтів цими категоріями медфахівців відповідно до рекомендацій Мінохорони здоров’я. Це 2000 дорослих і 1000 дітей. Вважається, що більший за ці критерії обсяг пацієнтів не дасть змоги лікарям забезпечити належний якісний обсяг надання послуг із первинної медицини. Щодо нижньої межі кількості пацієнтів наразі немає навіть вказівок рекомендаційного характеру. Але якщо лікаря оберуть 10-20 пацієнтів, то йому слід задуматися, чи варто займатися медичною практикою. Може, такому фахівцеві взагалі краще змінити фах.

– У зв’язку з нововведеннями, про які ми розмовляємо, виникають побоювання в окремих медичних фахівців щодо оплати їхньої праці. Чи буде вона належно в фінансовому плані оцінена?

– Є поняття так званої капітаційної ставки – тієї суми, яку виділяє держава на оплату гарантованого обсягу медичної допомоги пацієнтові. Зараз ми очікуємо від Києва відповідні щодо цього документа. У тому числі уряд має затвердити положення про фінансування цієї послуги. А саме, скільки з неї піде на оплату праці лікареві, медсестрі, на розхідні матеріали тощо. Очевидно, що як і кожен вид діяльності, оплата цієї праці також залежатиме від обсягу роботи, яку виконує той чи інший медик. Якщо на сьогодні ми маємо градацію, коли один лікар працює на ставку, Інший – на пів, а третій – на чверть ставки, то цього вже не буде. А все залежатиме від кількості декларацій, які уклав зі своїми пацієнтами фахівець первинної ланки медицини.

Для укладання декларації необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код і… мобільний телефон

– Чи не виникне у поліклінічних відділеннях та в амбулаторіях сімейних лікарів ажіотажу щодо документування цих декларацій? І взагалі, що зміниться з 1 квітня?

– З 1 квітня медична допомога як надавалася, так і надаватиметься надалі. До нас звертаються чимало людей із запитанням: «Де знайти їм сімейного лікаря?» Таке враження, що в цьому питанні виник якийсь вакуум і нема кому зайнятися цією ланкою медичної діяльності. Насправді механізм повноцінно працює – люди записуються онлайн чи через реєстратуру на прийом до лікаря і їм надається первинна медична допомога. Я би рекомендував обирати тих лікарів, які й зараз обслуговують дільниці за вашим місцем проживання. Бо вони працюють поруч із домівкою пацієнта, знають історію його недуг і як за викликом оперативно до нього добратися. Є, мабуть, і такі, як ви підмітили, котрі хочуть, щоби їм надавали первинну медичну допомогу поряд із їхнім робочим місцем. Поспішати немає куди, але ми запрошуємо пацієнтів приходити в поліклінічні відділення та в амбулаторії лікарів загальної практики сімейної медицини для укладання декларацій про надання їм первинної медичної допомоги.

– Які документи треба мати кожному пацієнтові для укладання декларації з обраним для себе сімейним лікарем, дільничим терапевтом чи лікарем-педіатром?

– Для цього необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код і свій мобільний телефон. Здивуєтеся, для чого необхідний при укладанні цього документа телефон? Він необхідний для ідентифікації особи, яка укладає цю декларацію. У режимі реального часу повідомлення на нього надійде код з Електронної служби здоров’я. Його лікар вводитиме у свою комп’ютерну базу, що підтверджуватиме людину, котра укладає з ним зазначену декларацію. Щоби не створювалося ажіотажу, рекомендуємо для укладання документа приходити до обраного вами медичного фахівця в другій половині його прийому. Наприклад, якщо це одного дня відбувається з 8.00 до 13.00 і наступного – з 13.00 до 18.00, то краще для укладання декларації приходити відповідно з 11.00 до 13.00 або з 16.00 до 18.00, коли вже на прийомі у лікаря побувала більшість хворих. Також можна скористатися Електронною реєстратурою нашого сайту (www.medical.te.ua), де вибрати зручний для себе час, щоб укласти з лікарем декларацію.

Олесь Михальчук

ЦЕ ЦІКАВО

Нововведення у первинній ланці вітчизняної медицини не внесло змін до процедури прийому хворих. Вона й надалі відбуватиметься за нині практикуючими в діяльності поліклінічних закладів та амбулаторій сімейних лікарів шляхами – через електронну чергу і (ще на певний період) реєстратуру. Однак слід врахувати те, що після підписання декларацій збільшиться кількість, у тому числі й зареєстрованих за іншим місцем проживання, охочих лікуватися в більш популярних фахівців. До того ж у випадку звернення до медзакладу чи окремого сімейного лікаря хворого, який не уклав відповідної декларації, йому також надаватимуть меддопомогу. Але вже не коштом держави, а з кишені цього пацієнта.