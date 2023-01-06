За розбій та крадіжку тернополянин засуджений до 7 років позбавлення волі

За публічного обвинувачення прокурорів Тернопільської окружної прокуратури, суд визнав винним неодноразово судимого тернополянина у крадіжці та розбої й призначив йому покарання у виді 7 років позбавлення волі (ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 187 КК України).

Прокурор довів у суді, що наприкінці листопада 2021 року засуджений через огорожу проник на територію одного з приватних будинків у Тернополі, пошкодив вікно за допомогою спеціальних інструментів й викрав майно на суму понад 31 тис грн.

На початку січня 2022 року засуджений з ножем накинувся на пенсіонерку- сусідку по будинку, яка відчинила йому двері, бо він попросив води. Чоловік змусив погрозами віддати йому гаманець із грішми та планшет. Жінка звернулася із заявою до правоохоронців й невдовзі крадія затримали.

Враховуючи, що неодноразово судимий тернополянин не став на шлях виправлення, а продовжив скоювати злочини, за вироком Тернопільського міськрайонного суду він ще проведе 7 років за ґратами.

Вирок ще не вступив у законну силу.