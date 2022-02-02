Донори Тернопільської міської “Свободи”: благодійники, бізнесмени і свої

За даними фінансового звіту за липень-вересень 2020 року, тобто напередодні старту передвиборчої кампанії місцевих виборів-2020, Тернопільська міська організація Всеукраїнського об’єднання «Свобода» отримала на свій партійний рахунок від фізичних осіб майже 728 тисяч гривень. Найбільший внесок від фізособи становив 189 тисяч гривень, найменший – 20 тисяч.

Донорами місцевого осередку “Свободи” у той період стали 10 фізичних осіб, які зробили 12 внесків на партійний рахунок протягом трьох днів у серпні та трьох днів у вересні 2020 року.

Основні витрати протягом липня-вересня 2020 року йшли на розміщення зовнішньої реклами, друк газет (103 тис. гривень), та на інші не заборонені законом витрати (79 тис. грн). На кінець звітного періоду на рахунку місцевого осередку залишилось 545 тис. грн.

Враховуючи передвиборчий період місцевих виборів 2020 року, політичні партії активно накопичували на своїх рахунках кошти на передвиборчу кампанію. Тому журналісти вирішили проаналізувати донорів Тернопільської міської організації Всеукраїнського об’єднання «Свобода», як місцевого осередку партії, яка отримала найбільше голосів виборців та відповідно депутатських мандатів у Тернопільській міській раді за результатами місцевих виборів-2020.

Що стосується надходжень коштів, то основними донорами Тернопільської міської організації «Свободи» були фізичні особи, які протягом липня-вересня 2020 року перерахували на партійний рахунок 727 тис. грн.

Зокрема, найбільша сума надійшла від Ольги Шахін – 189 тисяч гривень. Шахін є членом партії «Свобода», була на той момент кандидаткою в депутати Тернопільської міської ради під час місцевих виборів-2020. І власне пройшла до міської ради. До цього Шахін займалась підприємницькою, громадською та благодійною діяльністю.

Щодо громадської діяльності, то Шахін є головою Правління Тернопільської обласної громадської організації «Підприємці Галичини», головою Правління “Асоціація жителів гуртожитків “Оберіг”, а також головою громадської організації “Асоціація жінок України “Дія.Тернопіль” . Також Шахін є засновницею благодійної організації “Благодійний фонд Ольги Шахін”. За даними порталу Clarity-project.info, Ольга Шахін зареєстрована з 1998 року як ФОП (основний вид діяльності – діяльність туристичних агентств) і станом на 28 січня 2021 року має борг перед місцевим бюджетом – 752 гривні.

Ще одним суттєвим донором Тернопільської міської організації «Свобода» у передвиборчий період місцевих виборів-2020 була Ірина Буртняк, яка внесла на рахунок місцевого осередку майже 134 тис. грн. Ірина Буртняк є членом партії «Свобода», була кандидаткою в депутати Тернопільської міської ради від «Свободи» на місцевих виборах 2020 року, однак депутаткою не стала. Також за даними Руху Чесно, Буртняк балотувалась у 2010 році до Тернопільської міської ради від Партії промисловців та підприємців України, однак депутаткою також не стала. Як кандидат в депутати Тернопільської міської ради у 2020 році, Буртняк вказала, що працює заступником директора приватного підприємства “Продекспорт”, яке є управляючою компанією торгівельних центрів “Орнава”‚ “Рай Центр” та “Марципан” в місті Тернополі. Генеральним директором “Продекспорт” є Степан Рубай, який також є засновником, власником та керівником значної кількості приватних підприємств на території Тернопільської області та колишнім президентом футбольного клубу “Нива Тернопіль”.

Також Ірина Буртняк, за даними сайту Тернопільської міської ради, є помічником – консультантом вище згаданої депутатки Тернопільської міської ради Ольги Шахін.

За даними фінансового звіту Тернопільської міської організації Всеукраїнського об’єднання «Свобода» за ІІІ квартал 2020 року ще одним “щедрим” донором місцевого осередку є Ярослава Процик, яка перерахувала на рахунок партії майже 88 тис. грн. За даними Центральної виборчої комісії, Процик – член політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Свобода”, приватна підприємиця. Крім того, вона – заступниця голови громадської організації “Асоціація жінок України “Дія.Тернопіль”, головою якої є Ольга Шахін.

69 тис. грн на рахунок тернопільської “Свободи” перерахував Михайло Прокопів У 2015 році за рішенням Тернопільської міської ради він отримував земельну ділянку у власність для будівництва та обслуговування індивідуального гаражу.

Ще одним донором місцевого осередку партії “Свободи” у ІІІ кварталі 2020 року була Ірина Тареєва. На рахунок політсили вона закинула 20 тис. грн. За даними порталу Youcontrol, Ірина Тареєва протягом 2002-2015 років займалась підприємницькою діяльністю, у 2021-ому відновила підприємницьку діяльність. Також Тареєва до 2018 року була директором фірми “Купон” (місцевий ринок), а також займається орендою та продажем комерційної нерухомості. Після 2018-го директором ТОВ “Купон” став Олександр Россомаха, який у 20-му став депутатом Тернопільської міської ради від “Свободи”.

Що ж до витрат Тернопільської міської організації Всеукраїнського об’єднання «Свобода», то протягом ІІІ кварталу 2020 року, було витрачено майже 183 тис. грн, з яких – 3 тис. перераховано на друк газет. За даними порталу “Золото партій” Руху Чесно, Вербіцька протягом 2018-2019 років здійснювала внески на поточний рахунок партії “Українське об’єднання патріотів “УКРОП” на понад суму 38 тис. грн.

Також тернопільська “Свобода” за ІІІ квартал 2020 року перераховувала кошти як грошові застави за кандидатів в депутати Тернопільської міської ради та кандидата на посаду Тернопільського міського голови (майже 80 тис. грн).

Ще 100 тис. грн пішло фірмі “Партнер медіа” за розміщення реклами на білбордах. За даними “Золото партій”, “Партнер медіа” з 2016 року отримувало кошти від “Європейської солідарності”, “Громадянської позиції”, “Свободи” та кандидата в президенти Петра Порошенка у 2019 році на понад 88 тис. грн.

Отже, зазначений аналіз свідчить, що переважна більшість надходжень на партійний рахунок осередку здійснювали люди, пов’язані із самою партією. В тому числі і ті, хто після цього став представником цієї політсили у міській чи обласній радах. Зокрема, за результатами місцевих виборів у 2020-му, Тернопільська міська організація Всеукраїнського об’єднання «Свобода», отримала 18 депутатських мандатіву у Тернопільській міській раді.

ІГОР ПРОЦИК

Ця аналітика створена завдяки підтримці американського народу через Агентство Сполучених Штатів з міжнародного розвитку (USAID) у рамках проєкту, який реалізується ГО «Канцелярська Сотня» за підтримки проєкту USAID «ВзаємоДія». Зміст є виключною відповідальністю авторів і необов’язково відображає погляди USAID чи Уряду Сполучених Штатів.