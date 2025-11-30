На Тернопільщині сталась смертельна ДТП: зіткнулись вантажівка та бус

29 листопада 2025 року, близько 08:00 год., на автодорозі М-19, що проходить через село Нагірянка Чортківського району, сталася дорожньо-транспортна пригода.

За попередніми даними, не розминулись вантажний автомобіль «Renault Magnum» та мікроавтобус «Mercedes-Benz Sprinter». У результаті зіткнення, на жаль, загинув водій мікроавтобуса, 48-річний тернополянин.

Поліція та рятувальні служби на місці події проводять усі необхідні заходи для з’ясування обставин аварії. Причини ДТП наразі з’ясовуються.

Правоохоронці закликають водіїв бути особливо уважними на дорогах та дотримуватись правил дорожнього руху.