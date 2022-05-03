Василь та Руслан – військові з Тернополя. Хлопці боронять наш спокій та незалежність на передовій у різних військових формуваннях. І кожному з них потрібен “Бандерамобіль”, аби виконувати бойові завдання мобільно та ефективно.

Хлопці кажуть, що зараз, як ніколи, авто на часі, тому що швидкість на тих позиціях, де стоять військові, не просто дозволяє знищувати ворога, а й рятувати власні життя.

Віримо, що тисяча маленьких інвесторів здатна змінити світ швидше, ніж один великий. Кожен з нас зараз – інвестор у майбутнє України. І кожна гривня буквально рятує життя наших захисників. В кожного з них є ім’я, прізвище, сім’я та захоплення. Зараз вони там, а ми тут маємо стояти міцним тилом.



Поширення вітаються. Та ще краще – посильна фінансова підтримка. Якщо нас, таких свідомих, збереться мільйон, то вже завтра купимо класний “Бандерамобіль”, а післязавтра, дай Бог, і перемогу відсвяткуємо!







Банківські реквізити рахунку на Бандеромобілі

Найменування отримувача: ГРОМАДСЬКА СПІЛКА “РАДА БІЗНЕСУ ТЕРНОПІЛЛЯ”

Код отримувача: 38687419

Назва банку: ТЕРНОПIЛЬСЬКА ФIЛIЯ АТ КБ “ПРИВАТБАНК”

Рахунок отримувача у форматі відповідно до стандарту IBAN:

UAH (українська гривня(sad)

UA163387830000026000055127991

EUR (евро(sad) UA343387830000026001055140922

PZL (польський злотий(sad) UA353387830000026001055129943

USD (американський долар(sad) UA383387830000026006055134375

GBP (австрійський фунт стерлінгів(sad) UA773387830000026002055133518

Слава Україні!