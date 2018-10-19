Бережанські двері в жіночому товаристві

Двері в жіночому товаристві? Так, маємо й такі.

Відводячи погляд від загадкових емоцій жіночих маскаронів, помічаємо всю помпезність минулого. Вулиця Вірменська – завжди хвилююча й цікава. Навіть коли проходиш тут сотні разів, не завжди помічаєш всю велич минулого. Ці класичні двері мов хапають за руки та переносять у кінець ХІХ століття, заманюють, чаруючи розмаїттям візерунків минулого. Кам’яниця європейського взірця на Вірменській є чи не найпривабливішою у своїй поважності та пишноті. Будинок залишається багатим і вишуканим, попри всі випробування часом та людською байдужістю.

🚪 Двері – то своєрідна візитівка, перше враження про помешкання. За ними можна визначити все: статус, колишню заможність, мистецькі смаки мешканців. Минуле не припиняє вражати, хочеться зрозуміти його глибокий зміст, адже кожна деталь на дверях чи фасаді не випадкова. Практично чи естетично всі елементи сплітаються у гармонійну композицію, яку просто неможливо не помітити.

🚪 Двері є композиційним центром бічного фасаду будинку. Класичність дверних стулок мов переносить нас в античну епоху. Простота і пишність, щось глибоко недосказане й водночас відкрите для кожного гостя. Солідно виглядає масивний нащільник, нагадуючи декор античного акрополя – і ось вже ти, неначе громадянин полісу, губиш погляд у химерних волютах і далекосхідних листках аканту.

🚪 Вражає висота дверей – здаєшся безпорадним перед цією помпезністю минулого. Полотна додатково візуально видовжені за рахунок античних канілюр, що контрастують своєю легкістю на фоні масивних тафлів й відбійників. Особливої уваги заслуговує масивний світлик, відділений від стулок майстерно виконаним й детально профризованим імпостом. Це, мабуть, найбільше дверне засклення у нашому місті.

Двері з минулого – це завжди емоції, тому що поєднання такого різноманіття орнаментів в одному кварталі робить своє. Багато в чому Бережани майже античний поліс, яскравий відбиток минулого, що безумовно вартує нашої уваги.

Михайло Музичка, м. Бережани.