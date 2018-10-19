У Тернопільському благодійному фонді «Карітас» відкрили новий пасторальний рік

18 жовтня у Тернопільському благодійному фонді «Карітас» відбулося урочисте відкриття нового пасторального року. Дійство розпочалося зі спільної молитви, на якій були присутні священики, благодійники, представники влади та добродії «Карітасу». Відтак відбулося відкриття реабілітаційного кабінету проекту «Домашня опіка».

Синкел у справах мирян Тернопільсько-Зборівської архиєпархії о.-мітрат Андрій Іван Говера очолив Молебень до св. Вінкентія, а, відтак, з благословення архиєпископа і митрополита Василія (Семенюка) була зачитана грамота і відбулося нагородження директора фонду о. Андрія Марчука почесною церковною нагородою – золотим хрестом з прикрасами. Також грамоту за сумлінну працю отримала керівник проекту «Домашня опіка» Наталія Масник.

Вкінці відбувся для усіх запрошених фуршет та ярмарок ручних виробів від підопічних проекту «Мобільна робота з молоддю» та проекту «Соцільне середовище для молоді з обмеженими можливостями».

повідомили у БФ “Карітас