На Кременеччині провели акцію “Хода за свободу”

В такий спосіб підтримали Європейський день боротьби з торгівлею людьми.

Учасники акції пройшли центром міста від Центральної бібліотеки імені Юліуша Словацького до центрального парку.

Одночасно розповсюджували матеріали про торгівлю людьми, її види, як захистити себе та куди звертатися за допомогою.

Участь у акції взяли працівники відділу у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту Кременецької РДА та міської ради, працівники Кременецького районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, Кременецького відділу поліції ГУНП в Тернопільській області, небайдужі громадяни та волонтери.

Для довідки: Європейський день боротьби з торгівлею людьми започаткували 18 жовтня 2007 року Європейським Парламентом, як день консолідації діяльності з підвищення рівня обізнаності щодо феномену торгівлі людьми та небайдужості громадськості до цього явища.

В Україні встановлено 141 особу, яка постраждалу від торгівлі людьми. У Тернопільській області такий статус мають дев’ять осіб.

Джерело: Кременець City